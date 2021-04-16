Ферстаппен рассказал, что привело к проблемам на второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, столкнувшийся с проблемами на второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, рассказал, что именно помешало ему провести полноценную сессию.

«Я люблю Италию. Еда хороша, мне нравится проводить здесь время, но нам тут не хватает везения на трассе. Надеюсь, это поменяется. У меня были проблемы с приводным валом, так что мы вынуждены были остановить машину во второй сессии. На первой тренировке машина вела себя хорошо, сложно сказать, как прошла бы вторая тренировка, но у нас есть возможность посмотреть данные и понять, в чём можно прибавить завтра с точки зрения баланса.

Конечно, было бы лучше, если нам бы удалось поработать на второй тренировке, но не думаю, что её пропуск стал для нас концом света. Нужно просто сфокусироваться на своей работе и убедиться, что удастся выжать максимум из болида», — приводит слова нидерландца пресс-служба «Ред Булл».