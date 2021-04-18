Стролла оштрафовали на пять секунд, он опустился на 8-е место по итогам ГП Эмилии-Романьи

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл был оштрафован на пять секунд по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Гонщика оштрафовали за обгон пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли с выездом за пределы трассы.

Из-за штрафа в итоговом протоколе Стролл опустился на восьмое место. Его опередил именно Гасли, который теперь занимает седьмое место.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартовавший с поул-позишен. Третьим стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Гран-при пришлось прервать из-за серьёзной аварии с участием гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса и пилота «Уильямса» Джорджа Расселла.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию Гран-при Эмилии-Романьи.