Петров — об аварии Боттаса с Расселлом: Джордж сам испугался. Это его проблема

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мыслями об аварии гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом, которая случилась на Гран-при Эмилии-Романьи. Россиянин дал понять, что виновным в эпизоде в большей степени считает британца.

«На самом деле, Боттас место оставил, может не так много оставил, но в принципе машина там спокойно проходила бы. Возможно, что Боттас просто напугал его, а тот выехал за пределы и соответственно потерял машину.



С другой стороны, по правилам ты должен оставить место на одну машину. Это какой-то такой опасный манёвр получился, в принципе можно за это и штраф дать Боттасу. Но опять же — место ведь он оставил. Машина туда влезала. Расселл сам испугался. Это его проблема. Нужно учитывать, что трасса в Имоле тоже не такая уж широкая. Вот такие движения приводят к таким авариям», — написал Петров на своей странице в «Инстаграме».