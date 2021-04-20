Гонщик IndyCar считает, что защитный экран спас ему жизнь

Гонщик IndyCar Райан Хантер-Рей прокомментировал неудачное выступление на первом этапе серии нового сезона. Уже во время первого круга Хантер-Рей попал в серьёзную аварию. В центре событий также оказался двукратный чемпион серии Джозеф Ньюгарден. Оба пилота были вынуждены сойти с трассы.

По мнению Райана, защитный экран спас ему жизнь в этой аварии. Колесо другого болида едва не ударило пилота по голове. Если бы не экран, гонщик мог получить серьёзные травмы.

«Этот гоночный уик-энд хочется забыть. У нас были проблемы со скоростью на прямых во время практики и квалификации. А затем гонка закончилась ещё до того, как по-настоящему началась. Выбыл уже на первом круге. Очень благодарен защитному экрану IndyCar. Скорее всего, он спас мне жизнь», — написал Хантер-Рей в своём «твиттере», опубликовав скриншоты трансляции со столкновением.

Запись можно посмотреть в «твиттере» пилота.