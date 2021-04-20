Гонщик IndyCar считает, что защитный экран спас ему жизнь

Гонщик IndyCar Райан Хантер-Рей прокомментировал неудачное выступление на первом этапе серии нового сезона. Уже во время первого круга Хантер-Рей попал в серьёзную аварию. В центре событий также оказался двукратный чемпион серии Джозеф Ньюгарден. Оба пилота были вынуждены сойти с трассы.
По мнению Райана, защитный экран спас ему жизнь в этой аварии. Колесо другого болида едва не ударило пилота по голове. Если бы не экран, гонщик мог получить серьёзные травмы.
«Этот гоночный уик-энд хочется забыть. У нас были проблемы со скоростью на прямых во время практики и квалификации. А затем гонка закончилась ещё до того, как по-настоящему началась. Выбыл уже на первом круге. Очень благодарен защитному экрану IndyCar. Скорее всего, он спас мне жизнь», — написал Хантер-Рей в своём «твиттере», опубликовав скриншоты трансляции со столкновением.
Запись можно посмотреть в «твиттере» пилота.
- 20 апреля 2021
-
11:44
-
10:48
-
10:08
-
09:21
-
00:51
- 19 апреля 2021
-
23:48
-
22:28
-
21:36
-
20:19
-
19:55
-
18:59
-
17:29
-
16:48
-
16:26
-
16:00
-
14:56
-
14:00
-
13:59
-
13:21
-
13:15
-
13:09
-
12:54
-
11:59
-
11:04
-
09:58
-
00:47
-
00:10
- 18 апреля 2021
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:40