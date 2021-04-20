Брандл: битва Хэмилтона и Ферстаппена будет длиться весь сезон

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о борьбе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, теперь в зачёте пилотов он отстаёт от Хэмилтона лишь на одно очко.

«Эта битва Хэмилтона и Ферстаппена будет длиться весь сезон. Как мы знаем из истории, когда два пилота топ-уровня конкурируют, они поднимаются на ещё более высокий уровень.

В нынешнем сезоне можно будет заработать более 20 очков за самый быстрый круг. И Льюис лидирует за счёт этого очка, набранного в Имоле. Он фактически украл это очко у Макса. И эта ситуация показывает, насколько плотной будет борьба», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.