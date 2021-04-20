ВАДА по-прежнему ведёт расследование в отношении «российской» ливреи «Хааса»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по-прежнему ведёт расследование в отношении ливреи «Хааса», сообщает Formula1News.co.uk. По словам представителя организации, «расследование всё ещё ведётся, а его результаты ожидаются».

ВАДА заинтересовалось ливреей американской команды после того, как «Хаас» окрасил болид в цвета российского флага. Титульным спонсором команды в новом сезоне является компания «Уралкалий».



Учитывая отстранение России от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в легальности такой раскраски. Никита Мазепин, один из пилотов «Хааса», из-за отстранения вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Напомним, после двух этапов чемпионата мира Формулы-1 «Хаас» не набрал ни одного очка.