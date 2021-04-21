«Уильямс» планирует провести 100 пит-стопов во время Гран-при Португалии в честь сэра Тома Мура, который скончался в феврале этого года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Том Мур стал национальным достоянием Великобритании после того, как собрал более £ 38,9 млн для Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) для борьбы с коронавирусом, пройдя в 99-летнем возрасте 100 кругов вокруг своего дома. Изначально он планировал собрать всего £ 1 тыс. для сотрудников NHS, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра, однако его инициатива привлекла большое внимание общественности.

30 апреля Муру должен был исполниться 101 год. В этот же день и стартует Гран-при Португалии.

В апреле 2020 года к своему 100-летию он стал самым старым лидером официального британского хит-парада благодаря участию в записи благотворительного сингла «You'll Never Walk Alone» — гимна «Ливерпуля», исполняемого болельщиками перед началом каждого домашнего матча мерсисайдцев.