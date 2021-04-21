«Уильямс» планирует провести 100 пит-стопов во время Гран-при Португалии в честь сэра Тома Мура, который скончался в феврале этого года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Том Мур стал национальным достоянием Великобритании после того, как собрал более £ 38,9 млн для Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) для борьбы с коронавирусом, пройдя в 99-летнем возрасте 100 кругов вокруг своего дома. Изначально он планировал собрать всего £ 1 тыс. для сотрудников NHS, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра, однако его инициатива привлекла большое внимание общественности.
30 апреля Муру должен был исполниться 101 год. В этот же день и стартует Гран-при Португалии.
В апреле 2020 года к своему 100-летию он стал самым старым лидером официального британского хит-парада благодаря участию в записи благотворительного сингла «You'll Never Walk Alone» — гимна «Ливерпуля», исполняемого болельщиками перед началом каждого домашнего матча мерсисайдцев.
- 21 апреля 2021
-
14:52
-
13:50
-
12:58
-
11:45
-
10:48
-
09:58
-
00:51
- 20 апреля 2021
-
22:59
-
21:54
-
20:51
-
19:40
-
18:58
-
17:59
-
17:00
-
15:33
-
14:31
-
13:21
-
12:44
-
11:44
-
10:48
-
10:08
-
09:21
-
00:51
- 19 апреля 2021
-
23:48
-
22:28
-
21:36
-
20:19
-
19:55
-
18:59
-
17:29
-
16:48
-
16:26
-
16:00
-
14:56
-
14:00