Мик Шумахер: представляю, что Латифи и Расселл — лидеры гонки, а мне их надо догнать

Пилот «Хааса» Мик Шумахер признался, что придумывает для себя мотивацию и сюжеты, чтобы не было скучно ехать в конце пелотона.

«Я сейчас не понимаю, за что борюсь. Я люблю пилотировать и участвовать в гонках. Но, конечно, мне нравится, когда я лидирую. Очень тяжело ехать позади всех, это пытка. Я даже придумаю себе соперничество. Например, если передо мной Латифи или Расселл, я представляю, что они являются лидерами гонки, а мне их надо догнать. Приходится придумать себе такую игру, чтобы сохранять мотивацию и выкладываться на все 100%.

Конечно, невозможно сделать так, чтобы все пилоты были счастливы. Но я знаю, чего стою и чего пришлось достичь, чтобы оказаться в Формуле-1. Моя фамилия является особенной, у меня есть нужные гены. Так что у меня хорошая база и лучший учитель в мире», — цитирует Шумахера Autosport со ссылкой на Channel4.