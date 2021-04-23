«Не помню». Бинотто оправдался за неприятный намёк в адрес Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос журналистов, которые припомнили ему фразу о том, что в нынешнем сезоне с приходом Карлоса Сайнса «Скудерия» может полагаться на двух пилотов. В прессе эти слова интерпретировали как негативный намёк в адрес Себастьяна Феттеля, который в минувшем сезоне, выступая в Маранелло, был далёк от привычного уровня.
«Я не помню, что сказал тогда и что именно имел в виду. Как бы то ни было, мы очень довольны пилотажем Сайнса и его поведением», — приводит слова Бинотто Motorsport-Total.
Напомним, в нынешнем сезоне, после двух этапов чемпионата мира, «Феррари» занимает четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов. В активе итальянской команды 34 очка.
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