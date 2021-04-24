Гран-при Японии останется в календаре Формулы-1 минимум ещё на три года

Промоутеры Гран-при Японии Формулы-1 и руководство серии достигли соглашения о продлении сотрудничества. Гонка на автодроме «Сузука» останется в календаре как минимум ещё на три сезона, сообщает пресс-служба Формулы-1.

«Я искренне рад продолжить сотрудничество с автодромом „Сузука“ ещё на три года. Япония занимает особенное место в сердцах фанатов Формулы-1 по всему миру. „Сузука“ повидала много легендарных моментов, здесь, в том числе, 11 раз определялись чемпионы мира. Гран-при Японии всегда дарит зрителям драму и я восторге от продолжения сотрудничества и того, что мы можем дать фанатам автоспорта в Японии.

Это продление сотрудничества является частью нашей долгосрочной стратегии по развитию спорта в Азии", — сказал руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.