Жан Алези проехал на болиде Ники Лауды на трассе в Монако

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези проехал на трассе в Монако на легендарном болиде. Алези сел за руль машины Ferrari 312T, которой в своё время пилотировал легенда Формулы-1 Ники Лауда.

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Алези в общей сложности провёл 13 сезонов в Формуле-1. Он выступал за «Бенеттон», «Феррари», «Заубер» и другие команды. При этом он выиграл лишь один Гран-при, став победителем гонки в Канаде в 1995 году.

После завершения карьеры в Формуле-1 Алези перешёл в DTM. Там он в первой же гонке попал на подиум, а в третьей — стал победителем. В общей сложности в DTM он провёл пять лет. В дальнейшем он участвовал в арабской серии SpeedCar и гонке «500 миль Индианаполиса».