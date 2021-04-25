Шварцман: нужно понять причины слабого квалификационного темпа

Воспитанник гоночной программы SMP Racing, гонщик Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в нынешнем сезоне в составе Prema в Формуле-2, поделился впечатлениями от тестовых сессий в Барселоне. По словам россиянина, он по-прежнему испытывает проблемы с квалификационным темпом.

«К сожалению, я не полностью доволен тем, как прошли тесты. Главная проблема — слабый для меня квалификационный темп. Нужно понять, почему так происходит, и причины того, почему мы не в состоянии прибавить на круге. Гоночный темп хорош, и я в этом компоненте силён.

Я доволен также симуляцией старта, так что нужно сфокусироваться на квалификационном темпе. Нужно проанализировать проблемы и понять причины, потому что нам определённо необходимо прибавлять. Следующий этап пройдёт в Монако, и результаты квалификации там очень важны», — приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema.