Алези прокомментировал свою аварию в гонке исторических машин, он разбил болид Лауды

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези прокомментировал аварию, которая произошла во время гонки исторических машин в Монако. Он пилотировал болид Ferrari 312, которым ранее управлял легендарный Ники Лаунда. Алези неплохо начал гонку и долгое время удерживал лидерство. Но за два круга до финиша допустил ошибку при переключении передач и в итоге попал в аварию, разбив историческую машину.
«Когда нет места, не получается проехать. Я расстроен, ведь я ничего не мог сделать, чтобы избежать столкновения. К тому же, у нас была великолепная гонка. Но я вернусь в следующем году», — цитирует Алези Grandprix 247.
Жан боролся за победу и должен был выиграть гонку, если бы не досадная авария. Сзади в Жана врезался Марко Вернер, трёхкратный чемпион гонки «24 часа Ле-Мана». В дальнейшем Вернер был признан виновником аварии, из-за штрафа он опустился на третье место.
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