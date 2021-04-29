Отец Ферстаппена оценил, как Макс и Хэмилтон зацепили друг друга локтями в Имоле

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о борьбе своего сына с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Йос признался, что настроен оптимистично, напомнив о переходе в «Ред Булл» инженера «Мерседеса» Бена Ходжкинсона. Кроме того, отец Ферстаппена вспомнил, как после квалификации в Имоле Хэмилтон и Макс задели друг друга локтями, отправляясь на интервью.
«Я знал, что Ходжкинсон переходит, слышал об этом из команды. Насколько знаю, Ходжкинсон — очень хороший инженер, который обладает большими знаниями о двигателе «Мерседеса». Это здорово.
Конечно, мы не знаем, как сложится борьба Макса и Льюиса. Но когда я смотрю, как они цепляли друг друга локтями в Имоле после квалификации, я догадываюсь, чего нам стоит ждать. Они оба ненавидят проигрывать.
А теперь на кону ещё и чемпионский титул. Думаю, год будет тяжёлым и отличным», — цитирует Йоса GrandPX со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме».
- 29 апреля 2021
-
13:29
-
12:29
-
12:00
-
11:33
-
11:05
-
10:20
-
09:47
-
00:12
- 28 апреля 2021
-
23:01
-
22:03
-
20:12
-
19:31
-
18:41
-
17:05
-
16:19
-
15:47
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:58
-
14:52
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:55
-
11:35
-
10:57
-
09:59
-
00:52
- 27 апреля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:59
-
20:33
-
20:11
-
20:00