Отец Ферстаппена оценил, как Макс и Хэмилтон зацепили друг друга локтями в Имоле

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о борьбе своего сына с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Йос признался, что настроен оптимистично, напомнив о переходе в «Ред Булл» инженера «Мерседеса» Бена Ходжкинсона. Кроме того, отец Ферстаппена вспомнил, как после квалификации в Имоле Хэмилтон и Макс задели друг друга локтями, отправляясь на интервью.

«Я знал, что Ходжкинсон переходит, слышал об этом из команды. Насколько знаю, Ходжкинсон — очень хороший инженер, который обладает большими знаниями о двигателе «Мерседеса». Это здорово.

Конечно, мы не знаем, как сложится борьба Макса и Льюиса. Но когда я смотрю, как они цепляли друг друга локтями в Имоле после квалификации, я догадываюсь, чего нам стоит ждать. Они оба ненавидят проигрывать.

А теперь на кону ещё и чемпионский титул. Думаю, год будет тяжёлым и отличным», — цитирует Йоса GrandPX со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме».