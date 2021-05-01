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Марко считает, что Норрис помешал Ферстаппену по просьбе руководства «Мерседеса»

Марко считает, что Норрис помешал Ферстаппену по просьбе руководства «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис слегка помешал Максу Ферстаппену на последней попытке в квалификации Гран-при Португалии по просьбе руководства команды «Мерседес», чьи двигатели с этого сезона использует коллектив из Уокинга.

«Ландо Норрису сказали во время второй попытки, что он не должен делать Максу одолжения. Очень спортивно со стороны руководства „Мерседеса“. А затем Феттель, который был занят тем, чтобы удержать свой автомобиль на трассе. Всё сложилось очень неудачно.

Однако больше меня беспокоит наша скорость на шинах „медиум“. Мы на них неконкурентоспособны. Мы надеемся, что это поменяется с полными баками. Ведь и прогреваться шины тогда будут по-другому», — заявил Марко в интервью телеканалу Servus.

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