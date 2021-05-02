Бинотто отреагировал на слова Вольфа о санкциях за нарушение ограничения бюджета

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на высказывания руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который заявил, что лишь три команды Формулы-1 выступили против спортивного наказания за нарушение правил потолка бюджетов и готовы нести лишь финансовые потери из-за превышения расходов.

«Уверен, что слова Тото поняли неправильно. Он присутствовал на встрече комиссии и знает, какие там шли обсуждения. Спортивные наказания уже предусмотрены, за это голосовалось ещё в 2019 году, оно предусмотрено финансовым регламентом.

Повесткой недавней встречи были обсуждения того, как наказывать команды за нарушения при составлении финансовой отчётности. Подчеркну, что на этой встрече не было даже никакого формального голосования. В итоге все участники встречи согласились, что за серьёзные нарушения будет предусмотрено спортивное наказание. Вместе с тем, со стороны ФИА должна быть внесена ясность относительно этого вопроса как можно скорее, до конца мая, когда состоится голосование», — приводит слова Бинотто RaceFans.