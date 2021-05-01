3 команды Ф-1 выступили против спортивных санкций за нарушение ограничения бюджета

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что три команды Формулы-1 выступили против спортивного наказания за нарушение правил потолка бюджетов. Ранее в Формуле-1 ввели новые ограничения на бюджет команд. В сезоне 2021 года они составляют $ 145 млн. Предлагалось наказывать провинившихся финансово и по-спортивному. Но команды проголосовали против подобных наказаний.

Как сообщает Motorsport, по всей видимости голосовали против «Ред Булл», «Феррари» и «Альфа Таури».

«Большая группа команд, 7 из 10, были за то, чтобы ввести спортивные наказания за нарушение правил ограничения бюджетов. Пока что в Формуле-1 действуют лишь финансовые санкции. Но три команды проголосовали против этого. Они сказали, что готовы платить за нарушения, но не хотят понести спортивные санкции.

Мы поставили себе несколько недель назад цель, чтобы разрешить этот вопрос. Все понимают, что нарушения финансового регламента должны рассматриваться таким же образом, как и нарушения технического с точки зрения спортивных наказаний», — сказал Вольф.