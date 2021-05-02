Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Португалии. Мазепин — новичок рейтинга

По итогам Гран-при Португалии только один гонщик получил штрафной балл — россиянин Никита Мазепин. В ходе гонки на трассе в Портимане Мазепин заблокировал пилота «Ред Булл» Серхио Переса, будучи круговым. За игнорирование синих флагов судьи добавили к результату россиянина пять секунд. За подобное нарушение пилот получает один штрафной балл в суперлицензию. Для Мазепина этот штрафной балл стал первым в карьере.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе на настоящий момент является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Льюис Хэмилтон «Мерседес» 6 5 июля 2021 года — 4 балла Джордж Расселл «Уильямс» 6 5 июля 2021 года — 4 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 5 27 марта 2022 года — 3 балла Ландо Норрис «Макларен» 5 12 июля 2021 года — 2 балла Кими Райкконен «Альфа Ромео» 5 19 июля 2021 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 4 16 августа 2021 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 4 25 октября 2021 года — 1 балл Шарль Леклер «Феррари» 3 11 июля 2021 года — 1 балл Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 3 2 августа 2021 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 1 8 августа 2021 года — 1 балл Даниэль Риккардо «Макларен» 1 27 сентября 2021 года — 1 балл Карлос Сайнс «Феррари» 1 15 ноября 2021 года — 1 балл Юки Цунода «Альфа Таури» 1 18 апреля 2022 года — 1 балл Никита Мазепин «Хаас» 1 2 мая 2022 года — 1 балл