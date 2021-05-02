Штайнер объяснил тактику Мазепина в гонке Гран-при Португалии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Португалии, отметив прогресс всей команды, в том числе, и Никиты Мазепина.

«Это был уик-энд прогресса. Знаю, что продолжаю использовать это слово, но это то, что нам необходимо делать, и мы это делаем. На мой взгляд, весь уик-энд прошёл хорошо. Когда вы едете и разочарованы тем, что не можете обойти Латифи, это хороший знак. Это означает, что мы способны на большее. В конечном итоге Мик прошёл Николаса, но, возможно, если бы это случилось раньше, мы бы могли побороться и с Расселлом. Как бы то ни было, мы движемся шаг за шагом.

Никита также прибавил, хотя результат на это не указывает. Мы дали ему новый комплект резины, чтобы он мог больше поработать на пределе. Со всеми этими синими флагами был риск, что шины остынут и тогда пилотировать было бы неинтересно. В итоге Никита немного отступил, но снова завершил гонку. Он прогрессирует и прибавляет в скорости с каждым уик-эндом», — приводит слова Штайнера пресс-служба американской команды.