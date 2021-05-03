В гонке IndyCar в Техасе случился завал с семью машинами, один болид перевернулся

В Форт-Уорте (штат Техас, США) проходит вторая гонка IndyCar за уик-энд. Организаторам пришлось её прервать ещё до пересечения стартовой черты. Причиной тому стал массовый завал, в который были вовлечены семь пилотов, в том числе Пьетро Фиттипальди и Себастьен Бурде. Один из болидов несколько раз перевернулся. В жёстком инциденте, к счастью, никто не пострадал.

Видео инцидента доступно на официальной странице серии IndyCar в «Твиттере». Права на видео принадлежат BRICKYARD TRADEMARKS, INC.

Напомним, первую гонку в Техасе выиграл шестикратный чемпион серии Скотт Диксон. Напомним, что бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан пропускает этапы в Техасе, так как считает выступление на овальных трассах слишком рискованным.