Кайл Буш в день рождения выиграл гонку NASCAR в Канзасе
В Канзасе состоялся очередной этап гонок NASCAR. Победителем гонки стал Кайл Буш, который в этот день отпраздновал 36-летие. Пилот команды Joe Gibbs Racing Toyota захватил лидерство после рестарта, когда до конца гонки оставалось всего два круга. Буш выиграл первый этап NASCAR в нынешнем сезоне.
Второе место занял Кевин Харвик, тройку лучших замкнул Брэд Кезеловски.
Буш после гонки признался, что испытывает особые чувства, учитывая, что победу он одержал в день рождения.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Дэнни Хэмлин. Он занял 12-е место в гонке, а в зачёте у него 481 балл. Второе место занимает Мартин Труэкс-младший (394), на третьем месте — Уильям Байрон (385). Буш после победы в Канзасе располагается на 10-м месте, набрав 330 очков.
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