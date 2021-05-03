Даниил Квят: хочу оказаться в Формуле-1 в следующем году, у меня есть много предложений

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят рассказал о своей роли в команде и поделился планами на будущее. Россиянин признался, что у него есть предложения от команд Формулы-1.

«У меня всё отлично, новая роль в команде — резервный гонщик, работа на симуляторе, буду приходить на гонки как запасной гонщик. Интересно работать с командой, здесь новый коллектив, интересные ребята, со многими я работал в «Рено» в 2015 и 2016 году. Я везде, на фабрике и на трассе, запасной гонщик — если что-то происходит с основными пилотами, готов сесть на руль в любой момент.

У меня есть много предложений, их нужно рассматривать спокойно. Я ещё хочу оказаться в Формуле-1 в следующем году, будем работать над предложениями с менеджером. Нужно подождать этот год, посмотреть варианты, учесть много факторов, какие команды, какой спрос у серии, какая популярность и так далее», — сказал Квят в эфире канала «Матч ТВ».