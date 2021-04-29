Квят приехал в Португалию, где пройдёт следующий этап Формулы-1

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят прилетел в Португалию. Там в грядущий уик-энд состоится следующий этап Формулы-1 — Гран-при Португалии. В Портиман россиянин прибыл сегодня, 29 апреля. Он прогулялся по трассе вместе с инженерами команды и испанским гонщиком Фернандо Алонсо. При этом Эстебан Окон, также выступающий за «Альпин», прошёлся по трассе отдельно.
Фото: Lars Baron/Getty Images
Любопытно, что две недели назад Квят приезажл в Имолу. Но тогда он не стал оставаться на весь Гран-при Эмилии-Романьи. В Италии россиянин прошёл подгонку сиденья. На базе команды сделать это не удавалось, так как Квят не мог прилететь в Великобританию из-за коронавирусных ограничений.
В прошлом сезоне Квят был боевым пилотом «Альфа Таури», но в итоге команда решила назначить на это место японского юниора Юки Цуноду.
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