Квят приехал в Португалию, где пройдёт следующий этап Формулы-1

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят прилетел в Португалию. Там в грядущий уик-энд состоится следующий этап Формулы-1 — Гран-при Португалии. В Портиман россиянин прибыл сегодня, 29 апреля. Он прогулялся по трассе вместе с инженерами команды и испанским гонщиком Фернандо Алонсо. При этом Эстебан Окон, также выступающий за «Альпин», прошёлся по трассе отдельно.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Любопытно, что две недели назад Квят приезажл в Имолу. Но тогда он не стал оставаться на весь Гран-при Эмилии-Романьи. В Италии россиянин прошёл подгонку сиденья. На базе команды сделать это не удавалось, так как Квят не мог прилететь в Великобританию из-за коронавирусных ограничений.

В прошлом сезоне Квят был боевым пилотом «Альфа Таури», но в итоге команда решила назначить на это место японского юниора Юки Цуноду.