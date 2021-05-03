Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Макс Ферстаппен: надеюсь, Формула-1 не вернётся в Португалию

Макс Ферстаппен: надеюсь, Формула-1 не вернётся в Португалию
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о прошедшем Гран-при Португалии.

«С нетерпением жду следующей гонки, потому что этим уик-эндом я остался недоволен из-за уровня сцепления с трассой. Так что, прежде всего я надеюсь, что мы сюда не вернёмся. В Барселоне хорошо — там неплохая трасса для машин Формулы-1. И я думаю, мы ещё увидим, как прогрессировали команды с начала сезона до сегодняшнего дня», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

«Не думаю, что Макс насладился этим уик-эндом. Он был расстроен отсутствием сцепления и условиями. Но, очевидно, они для всех одинаковы. Если в Барселоне в следующий уик-энд будут нормальные условия, думаю, картинка начнёт проясняться», — добавил руководитель команды Кристиан Хорнер.

Марко сообщил, что на болиде Ферстаппена в Португалии не было всех новинок
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021