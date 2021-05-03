Макс Ферстаппен: надеюсь, Формула-1 не вернётся в Португалию

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о прошедшем Гран-при Португалии.

«С нетерпением жду следующей гонки, потому что этим уик-эндом я остался недоволен из-за уровня сцепления с трассой. Так что, прежде всего я надеюсь, что мы сюда не вернёмся. В Барселоне хорошо — там неплохая трасса для машин Формулы-1. И я думаю, мы ещё увидим, как прогрессировали команды с начала сезона до сегодняшнего дня», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

«Не думаю, что Макс насладился этим уик-эндом. Он был расстроен отсутствием сцепления и условиями. Но, очевидно, они для всех одинаковы. Если в Барселоне в следующий уик-энд будут нормальные условия, думаю, картинка начнёт проясняться», — добавил руководитель команды Кристиан Хорнер.