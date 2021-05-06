Промоутер отреагировал на слухи о переносе Гран-при России в Санкт-Петербург

Гендиректор АНО «Росгонки», промоутер Гран-при России Формулы-1 Алексей Титов прокомментировал слухи о возможном переносе гонки в Санкт-Петербург. Слухи о переносе появились после того, как редактор «Инстаграма» федеральной территории «Сириус», где и проходит Гран-при России, сообщил о переносе соревнований в 2022 году в Санкт-Петербург. Позднее пресс-служба «Сириуса» опровергла информацию, назвав её ошибочной.
«Интернет — опасное место, там нельзя детям в одиночестве гулять. Я не готов комментировать слухи. Могу лишь сказать, что нам очень повезло в прошлом году, нам удалось провести мероприятие очень качественно и безопасно с учётом коронавируса. Были огрехи, мы их учтём и в этом году постараемся сделать мероприятие ещё более безопасным.
Надеемся, что к концу года большая часть ограничений будет снята. А это значит, что в 2022 году в Сочи мы сможем провести Гран-при, который будет максимально приближён к уже привычному формату: с автограф-сессиями, с максимальной интеграцией самой Формулы-1 и возможностью пообщаться с фанатами», — сказал Титов в эфире «Матч ТВ».
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