Марко: «Мерседес» предлагает двойную зарплату сотрудникам, которые переходят в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о переходе специалистов «Мерседеса» в стан австрийской команды. Напомним, техническим директором моторного подразделения «Ред Булл» Red Bull Powertrains станет Бен Ходжкинсон, который раньше работал в «Мерседесе».
«У «Ред Булл» есть страсть к гонкам, и вся команда находится на одной базе. «Мерседес» предлагает удвоить зарплату сотрудникам, которые переходят к нам, чтобы они остались. Мы этого не делаем», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
«Мы, безусловно, выигрываем от того, что наша база находится в Англии, где у нас есть доступ к большому количеству талантливых инженеров. Все специалисты привносят большой опыт, знания и инновации в программу Red Bull Powertrains и помогают нам создать наилучшую техническую основу для будущего», — добавил руководитель команды Кристиан Хорнер.
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