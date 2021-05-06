Хэмилтон: «Ред Булл» допускает много ошибок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что соперники из «Ред Булл» обладают чемпионским болидом, но допускают слишком много ошибок.

«Думаю, «Ред Булл» по-прежнему быстрее нас, но они допускают слишком много ошибок. В этом году вы стали свидетелями самой напряжённой битвы за последние несколько лет. Макс пилотирует исключительно, и у него действительно чемпионский болид. Но полагаю, что наш опыт определённо нам поможет. В любом случае нужно просто делать свою работу. Нужно минимизировать количество ошибок и, конечно, важным фактором в нынешнем сезоне станет вопрос надёжности», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, после трёх этапов сезона Льюис лидирует в общем зачёте, имея преимущество над Ферстаппеном в восемь очков.