Штайнер предположил, почему Шумахер пока быстрее Мазепина

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал предположение, почему на данный момент Мик Шумахер выглядит гораздо быстрее, чем другой новичок команды и Формулы-1 Никита Мазепин.
«Возможно, Мик может адаптироваться сильнее или быстрее к тому, что делает машина. Все мы знаем, что наша машина не очень хорошая, и мы всегда это говорили. Думаю, нам просто нужно подобрать для Никиты более удачный баланс. Лучше преодолевать слабые стороны машины. Машина очень нестабильна в поворотах, и я полагаю, что Мик, вероятно, может справляться с этим лучше, а у Никиты возникает больше проблем, потому что он хочет стабильную заднюю часть машины, хочет быть уверенным, что она держится. Если у него нет уверенности в машинах, то ему очень трудно ими управлять. При таких скоростях это нелегко», — заявил Штайнер.
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