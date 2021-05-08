Да Кошта выиграл гонку Формулы-E в Монако
В Монако завершилась гонка Формулы-E. Её победителем стал Антониу Феликс да Кошта. Второе место занял Робин Фряйнс, топ-3 замкнул Митч Эванс.
Тандем лидеров чемпионата в лице пилотов «Мерседеса» Ника де Вриса и Стоффеля Вандорна сошёл с дистанции. Ещё один экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн также не финишировал.
Формула-E. Гран-при Монако
1. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah)
2. Робин Фряйнс (Virgin Racing) +2,848
3. Митч Эванс (Jaguar Racing) +2,872
4. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +3,120
5. Максимилиан Гюнтер (BMW) +3,270
6. Оливер Роуленд (Nissan e.DAMS) +3,865
7. Сэм Бёрд (Jaguar Racing) +4,150
8. Ник Кэссиди (Virgin Racing) +4,752
9. Андре Лоттерер (Porsche Formula E Team) +5,503
10. Алекс Линн (Mahindra Racing) +5,579.
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