Мазепин и Норрис вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Испании

8 мая в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании. По её завершению к стюардам были вызваны гонщик «Хааса» Никита Мазепин и пилот «Макларена» Ландо Норрис. Стюарды планируют изучить инцидент, произошедший в первом сегменте. Речь об эпизоде, во время которого Норрис проходил быстрый круг, а на его пути оказалось несколько медленных болидов, в том числе, и машина Мазепина. Никита, вместо того, чтобы спокойно пропустить Ландо, проехал шикану, чем, возможно, создал помеху британцу.

Напомним, что по итогам квалификации Никита Мазепин снова показал только двадцатый результат, Ландо Норрис пробился в третий сегмент квалификации. Британец примет старт с девятой позиции. Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон.