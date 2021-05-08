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Мазепин выделил позитив и негатив после 20-го места в квалификации Гран-при Испании

Мазепин выделил позитив и негатив после 20-го места в квалификации Гран-при Испании
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 20-й и последний результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«На первой и последней попытках температура шин соответствовала цели, а на второй приходилось немного трудно. Но когда было время, то температуры были такими, как надо. Это наша вторая чистая квалификация, так что я этим доволен.

С другой стороны, я всё ещё недоволен балансом. По ощущениям, машина не совсем делает то, что я хочу. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать её на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне ещё предстоит многое узнать, но чистая квалификация — это хороший шаг вперёд», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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