Перес пожаловался на боли в плече и объяснил этим неудачу в квалификации в Испании

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в ходе которой ему удалось показать лишь восьмое время. По словам гонщика, не самое лучшее выступление связано с болями в плече, которые он испытывал в ходе сессии.

«Я испытывал проблемы, не чувствовал себя сегодня на все 100%. У меня были проблемы с плечом, чувствовал себя плохо на протяжении всей квалификации. Но уже пообщался с командой, завтра должен вернуться на 100% готовым. Испытывал боли, но не думаю, что это станет ключевым фактором в гонке. Что касается причин дискомфорта в плече, то я их не знаю, но с уверенностью могу сказать, что завтра вернусь в машину.

Сегодня был просто плохой день, мне не удавалось собрать круг весь день. Боль в плече стала серьёзным ограничением. Первый сегмент был неплох, но затем мы совершенно не прибавляли. Выжать из машины максимум было тяжело», — приводит слова мексиканца The Race.