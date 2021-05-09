Кими Райкконен высказался о своём неудачном выступлении в квалификации в Барселоне

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Испании. По её итогам финн показал лишь 17-й результат.

«Было обидно выбыть в первом сегменте, особенно после того, как хорошо я выглядел утром. Машина по-прежнему ощущалась хорошо, и круг был неплохим, но я потерял всё на последнем секторе. В конце круга я слишком близко подошёл к автомобилю, ехавшему впереди, и всё — мы шли так тесно, что если ты не успеваешь, то платишь за ошибку. Посмотрим, что мы сможем сделать, чтобы вернуться в борьбу в гонке. Это непростая трасса для обгонов, но мы сделаем всё возможное», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

Гонка Гран-при Испании стартует сегодня, 9 мая, в 16:00 мск.