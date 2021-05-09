Боттас — о командной тактике: я здесь не для того, чтобы пропускать пилотов

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался об использовании командной тактике в «Мерседесе». Финн признался, что в ходе Гран-при Испании мог пропустить Льюиса Хэмилтона раньше, но был занят решением собственных задач.
«Я мог бы пропустить Хэмилтона и раньше. Но я был занят своей гонкой. Всегда есть моменты, которые возможно просчитать. Я пытался окончательно выйти из-под давления Леклера, чтобы получить возможность для ещё одного пит-стопа и побороться за быстрейший круг. Так что главным делом для меня была моя гонка.
Разговоров по радио было не так уж много. Они сказали мне, чтобы я не сильно сдерживал Льюиса. Но, как я сказал, был занят своей гонкой. Я здесь для того, чтобы гоняться, а не пропускать других пилотов", — приводит слова Боттаса PlanetF1.
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