В «Альфа Ромео» объяснили, почему пит-стоп Джовинацци длился 35 секунд

Глава инженерной бригады «Альфа Ромео» на трассе Хеви Пухолар прокомментировал проблему на пит-стопе Антонио Джовинацци, когда один из механиков обнаружил повреждение колеса, которое должны были установить на болид итальянца. Из-за необходимости принести и установить другой комплект «медиума» пит-стоп Джовинацци длился 35 секунд.
«Возникла операционная проблема, в результате которой был повреждён вентиль колеса. Эту проблему было нереально устранить. Когда мы готовили комплект шин в боксах, то в процессе подготовки был повреждён вентиль. У нас есть система мониторинга, и в момент старта гонки они показывала, что всё в порядке, но затем в боксах что-то пошло не так — это случилось за пару кругов до пит-стопа.
Мы должны были отыграться, ведь на трассе находился сейфти-кар, но возникла другая проблема с показателями дельты времени на рулевом колесе. Если бы не это, думаю, мы были бы прямо позади остальных.
Вообще мы хотели проехать два отрезка на „медиуме“ – таков был план. Думаю, тогда бы мы сражались за очки. Но ситуация такая, какая есть. Мы знаем, что пошло не так, и проблема будет исправлена к следующей гонке», — приводит слова Пухолара GPFans.
При этом инженер отказался уточнить, что именно привело к повреждению вентиля. Джовинацци в итоге финишировал 15-м.
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