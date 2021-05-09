Никита Мазепин показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин на своей странице в «Инстаграме» показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы. Номер 9 сформирован с помощью развевающейся Георгиевской ленты, а внутрь добавлена красная звезда.
«С праздником Великой Победы!» — написал Мазепин.
Посмотреть фотографию можно на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
В квалификации Гран-при Испании Мазепин показал последний, 20-й результат. После сессии россиянин получил штраф от стюардов испанского этапа Формулы-1 за блокировку британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. Стюарды оштрафовали Мазепина потерей трёх позиций на стартовой решётке, однако в реальности наказание никак не повлияет на стартовую позицию Никиты.
Никита Мазепин добавил на шлем изображения Георгиевской ленты и красной звезды
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