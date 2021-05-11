Алонсо: я выкладываюсь на 100%, но этого недостаточно, чтобы быть на уровне с Оконом

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о собственных результатах. Испанец признался, что пока не может сравняться со своим напарником Эстебаном Оконом.

«Думаю, что Окон хорош. И мы видим это. Он находится в очень хорошей форме. Сейчас он уже полностью интегрировался в команду. В прошлом сезоне в Бахрейне он поднимался на подиум. А теперь проводит отличные гоночные уик-энды. Это очень хорошо.

Его результаты впечатляют. Я выкладываюсь на 100%, но, очевидно, этого недостаточно, чтобы быть с ним сейчас на одном уровне. Так что, мне надо добавлять.

В целом мы обсуждали возможную ситуацию и ожидали, что такое может произойти. Когда Карлос Сайнс перешёл в «Рено», он был не так быстр, как Нико Хюлькенберг. Но во второй сезон в команде Сайнс выглядел отлично», — цитирует Алонсо Motorsport.