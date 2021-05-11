Алонсо: я выкладываюсь на 100%, но этого недостаточно, чтобы быть на уровне с Оконом

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о собственных результатах. Испанец признался, что пока не может сравняться со своим напарником Эстебаном Оконом.
«Думаю, что Окон хорош. И мы видим это. Он находится в очень хорошей форме. Сейчас он уже полностью интегрировался в команду. В прошлом сезоне в Бахрейне он поднимался на подиум. А теперь проводит отличные гоночные уик-энды. Это очень хорошо.
Его результаты впечатляют. Я выкладываюсь на 100%, но, очевидно, этого недостаточно, чтобы быть с ним сейчас на одном уровне. Так что, мне надо добавлять.
В целом мы обсуждали возможную ситуацию и ожидали, что такое может произойти. Когда Карлос Сайнс перешёл в «Рено», он был не так быстр, как Нико Хюлькенберг. Но во второй сезон в команде Сайнс выглядел отлично», — цитирует Алонсо Motorsport.
- 11 мая 2021
-
15:56
-
14:56
-
14:13
-
12:53
-
12:30
-
11:43
-
10:29
-
09:53
-
09:12
-
01:46
-
00:08
- 10 мая 2021
-
22:36
-
21:41
-
20:44
-
18:16
-
17:36
-
16:20
-
15:40
-
15:07
-
13:59
-
13:26
-
12:48
-
12:32
-
11:28
-
11:15
-
10:45
-
09:40
-
09:14
-
01:35
-
00:56
-
00:41
- 9 мая 2021
-
23:59
-
23:25
-
22:15
-
22:14