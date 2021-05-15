Грожан прокомментировал завоевание поула на этапе IndyCar

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан прокомментировал завоевание поула на этапе американской серии IndyCar в Индианаполисе.
«Ого. Последний раз я завоёвывал поул более 10 лет назад. Так что это очень крутой день. Рад за команду, она проделала отличную работу. Завтра у меня будет роль лидера, рад этому. С момента последнего поула прошло более 3600 дней, это было ещё в GP2 на этапе в Турции. Так что это прекрасные чувства. Надеюсь на отличную гонку», — сказал Грожан на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».
Напомним, французский гонщик проводит первый сезон в серии IndyCar. На данный момент он занимает 21-е место в общем зачёте, имея в активе 23 очка. При этом он пропустил две последние гонки, так как не выступает на овалах. У лидера сезона Скотта Диксона 153 очка.
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