Ферстаппен вспомнил, как узнал о переходе в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в 2016 году перешёл из «Торо Россо» в свою нынешнюю команду. Ферстаппен вспомнил, как впервые узнал о переходе. По словам пилота из Нидерландов, он не поверил своему отцу, Йосу Ферстаппену, который сообщил ему приятные новости.
«Меня звонком разбудил отец и сказал о переходе. Я сказал: «Ты выжил из ума. Я пилотирую в «Торо Россо». О чём ты вообще говоришь?! Я не поверил ему и повесил трубку.
Затем нас позвал на ужин Хельмут Марко. Но он в течение часа ничего не говорил об этом. Я удивлялся, зачем мы вообще здесь сидим? А затем Марко неожиданно сказал: «Окей, на следующей неделе ты будешь пилотировать болид «Ред Булл». Так что готовься поехать на стадион в Милтон-Кис, пройдёшь подготовку сиденья и будешь работать на симуляторе», — цитирует Ферстаппена GPBlog.
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