Вольф подтвердил, что бывший главный моторист «Мерседеса» не перейдёт в «Ред Булл»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл на перейдёт в «Ред Булл».
«Я регулярно разговариваю с Энди. Он просто хочет заняться чем-то другим, чтобы быть известным не только благодаря своей работе в Формуле-1. У Энди есть очень интересные идеи о технологиях и устойчивом развитии. И он также сказал: «Если бы я хотел продолжать работать в Формуле-1, я бы остался в «Мерседесе», — приводит слова Вольфа Formule1.
Недавно Вольф сообщил, что некоторые мотористы «Мерседеса», которые договорились о переходе в «Ред Булл», смогут приступить к работе не раньше 2023 года. Они займутся разработкой двигателя команды в составе подразделения Red Bull Powertrains.
Переход ряда мотористов из «Мерседеса» в «Ред Булл» состоится не раньше конца 2023 года
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