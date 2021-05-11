Переход ряда мотористов из «Мерседеса» в «Ред Булл» состоится не раньше конца 2023 года

Некоторые мотористы «Мерседеса», которые договорились о переходе в «Ред Булл», смогут приступить к работе не раньше 2023 года. Об этом сообщил глава «Мерседеса» Тото Вольф. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» договорился со специалистами, они займутся разработкой двигателя команды в составе подразделения Red Bull Power Train.

«Некоторые из них не смогут перейти в новую компанию, Red Bull Powertrains, до конца 2023 года. В общем, им ещё долго ждать.

Мы знали, что «Ред Булл» относится к вопросу разработки двигателя серьёзно. Но и у нас такое же отношение. Посмотрим, как всё получится», — цитирует Вольфа Grandprix.

Ранее сообщалось, что разработкой нового двигателя займётся Бен Ходжкинсон. Он сумел убедить некоторых специалистов «Мерседеса» перейти в «Ред Булл».