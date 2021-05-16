Миллер выиграл этап MotoGP в Ле-Мане, Росси — 11-й, Маркес сошёл
Гонщик Ducati Джек Миллер стал победителем этапа чемпионата мира MotoGP в Ле-Мане (Франция).
Второе место занял Жоанн Зарко (Ducati), в тройку лучших вошёл также стартовавший с поула Фабио Куартараро из Yamaha.
Марк Маркес (Honda) сошёл на 19-м круге, Валентино Росси (Yamaha) показал 11-й результат.
MotoGP. Гран-при Франции. Гонка
1. Джек Миллер (Ducati) – 47:25.473
2. Жоанн Зарко (Ducati) – отставание 3.970
3. Фабио Куартараро (Yamaha) +14.468
4. Франческо Баньяя (Ducati) +16.172
5. Данило Петруччи (KTM) +21.430
6. Алекс Маркес (Honda) +23.509
7. Такааки Накагами (Honda) +30.164
8. Поль Эспаргаро (Honda) +35.221
9. Икер Лекуона (KTM) +40.432
10. Маверик Виньялес (Yamaha) +40.577
11. Валентино Росси (Yamaha) +42.198.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
16:01
-
15:39
-
14:39
-
13:34
-
12:20
-
11:43
-
10:05
-
00:06
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:24
-
21:08
-
19:50
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:38
-
14:55
-
13:55
-
12:50
-
10:59
-
09:44
-
00:51
- 14 мая 2021
-
23:32
-
22:52
-
21:38
-
19:59
-
18:56
-
17:32
-
16:26
-
15:51
-
14:30
-
13:19
-
12:58
-
11:56
-
10:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам