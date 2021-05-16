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Миллер выиграл этап MotoGP в Ле-Мане, Росси — 11-й, Маркес сошёл

Миллер выиграл этап MotoGP в Ле-Мане, Росси — 11-й, Маркес сошёл
Авто / Мотогонки 0

Гонщик Ducati Джек Миллер стал победителем этапа чемпионата мира MotoGP в Ле-Мане (Франция).

Второе место занял Жоанн Зарко (Ducati), в тройку лучших вошёл также стартовавший с поула Фабио Куартараро из Yamaha.

Марк Маркес (Honda) сошёл на 19-м круге, Валентино Росси (Yamaha) показал 11-й результат.

MotoGP. Гран-при Франции. Гонка

1. Джек Миллер (Ducati) – 47:25.473
2. Жоанн Зарко (Ducati) – отставание 3.970
3. Фабио Куартараро (Yamaha) +14.468
4. Франческо Баньяя (Ducati) +16.172
5. Данило Петруччи (KTM) +21.430
6. Алекс Маркес (Honda) +23.509
7. Такааки Накагами (Honda) +30.164
8. Поль Эспаргаро (Honda) +35.221
9. Икер Лекуона (KTM) +40.432
10. Маверик Виньялес (Yamaha) +40.577
11. Валентино Росси (Yamaha) +42.198.

MotoGP 2021. Этап 5, Ле-Ман, Франция
Гран-при Франции. Гонка
16 мая 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джек Миллер
Ducati
47:25.473
2
Жоанн Зарко
Ducati
+3.970
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+14.468
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