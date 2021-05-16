В «Макларене» показали специальную ливрею для Гран-при Монако

Пресс-служба «Макларена» на официальной странице команды в «Твиттере» опубликовала фото новой ливреи, которая будет использована лишь один раз. Болид поменяет ливрею на следующем этапе — Гран-при Монако, проведение которого запланировано на 21–23 мая.

Цвета машины станут бледно-голубыми и оранжевыми. Это цвета крупной нефтяной компании Gulf Oil International, с которой сотрудничает британская команда.

Кроме машины на Гран-при Монако специальные цвета получат и комбинезоны пилотов и всех членов команды. В «Макларене» к Гран-при Монако также выпустили специальную соответствующую сувенирную продукцию.

В предыдущий раз подобную ливрею в «Макларене» использовали в 1997 году на легендарном суточном марафоне «24 часа Ле-Мана».

Соответствующее фото доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».