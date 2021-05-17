Вильнёв объяснил, почему Хэмилтон будет допускать ошибки в нынешнем сезоне

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о конкуренции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Вильнёв предположил, что Хэмилтон будет допускать ошибки.

«За последние годы Ферстаппен уже научился всегда атаковать на пределе. Он научился выжимать из болида максимум, чтобы получать шанс на победу или подиум в гонке. А у Льюиса была другая ситуация. Такой необходимости просто не было, его главным конкурентом был напарник, который не оказывал большого сопротивления.

В прошлом сезоне Хэмилтону не всегда требовалось действовать на пределе возможностей. Но теперь всё иначе, посмотрите на ошибки, которые он допускает. Например, на ошибку в Имоле. Он решил прорваться через пелотон, поспешив с этим решением. И ему сильно повезло, что заезд остановили красными флагами. Думаю, ошибки будут повторяться», — цитирует Вильнёва Sport Week.