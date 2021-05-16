Булье: Норрис может стать чемпионом Формулы-1

Бывший руководитель «Макларена» Эрик Булье считает, что пилот британской команды Ландо Норрис в будущем вполне может претендовать на титул чемпиона мира.
«Вы видели, что Норрис делал в младших сериях, и вы понимаете, из какого материала он сделан. Он выиграл всё в младших сериях, и сейчас Ландо хорошо развивается на фоне Риккардо. Я говорю не только о скорости на одном круге, но о гоночном темпе и умении работать с шинами. Он прогрессирует и в будущем может стать чемпионом мира, как и Макс Ферстаппен
«Макларен» в последние годы прогрессирует. Ограничение бюджетов также может поменять правила игры, и мы надеемся, что новые правила дадут преимущества командам, у которых нет всех ресурсов. Надеюсь, в будущем все смогут сражаться за титул», — приводит слова Булье Racingnews365.
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