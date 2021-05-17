Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Капито: Расселлу не стоило извиняться после аварии с Боттасом в Имоле

Капито: Расселлу не стоило извиняться после аварии с Боттасом в Имоле
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что пилоту Джорджу Расселлу не стоило извиняться после аварии с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Стоило ли Расселлу извиняться? Нет. Я бы не стал. Но это зависит от него. Я не винил его, все люди разные. Но это всегда мой принцип. Гонщики должны сохранять свою индивидуальность и быть верными себе, открыто и честно», — приводит слова Капито Auto Motor and Sport.

Напомним, сразу после инцидента Расселл был склонен обвинять в нём Валттери Боттаса. У пилотов произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец. Позже британец взял вину на себя и извинился за аварию.

Капито — о Расселле: когда «Мерседес» делает предложение, пилота сложно удержать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021