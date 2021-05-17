Капито: Расселлу не стоило извиняться после аварии с Боттасом в Имоле
Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что пилоту Джорджу Расселлу не стоило извиняться после аварии с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Стоило ли Расселлу извиняться? Нет. Я бы не стал. Но это зависит от него. Я не винил его, все люди разные. Но это всегда мой принцип. Гонщики должны сохранять свою индивидуальность и быть верными себе, открыто и честно», — приводит слова Капито Auto Motor and Sport.
Напомним, сразу после инцидента Расселл был склонен обвинять в нём Валттери Боттаса. У пилотов произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец. Позже британец взял вину на себя и извинился за аварию.
Капито — о Расселле: когда «Мерседес» делает предложение, пилота сложно удержать
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