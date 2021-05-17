Ферстаппен: никогда не попадал на подиум в Монако, в этот раз всё должно быть по-другому

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

«Эта трасса отличается от других трасс — она очень узкая, но отлично подходит для того, чтобы проехать быстрый круг в квалификации. Ты чувствуешь, когда всё делаешь правильно, и это вызывает улыбку на моём лице. Я никогда раньше не попадал на подиум в Монако, в этот раз всё должно быть по-другому. Мы должны чисто провести уик-энд, это очень важно. Посмотрим, будем ли мы быстры, но пока мы неплохо выступали в квалификации. Надеюсь, мы сможем показать это и в Монако.



Я прекрасно знаю, что в Монако нет места ошибкам. Мы должны быть уверены, что хорошо выступим в субботу. Обгонять на этой трассе очень сложно, но случиться может что угодно. Мы должны быть уверены, что будем на высоте и в субботу, и в воскресенье», — приводит слова Ферстаппена nl.motorsport.com.