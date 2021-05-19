Расселл рассказал, какой контракт хочет получить по окончании сезона

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что хотел бы подписать контракт на несколько лет с командой Формулы-1. Нынешнее соглашение британского гонщика истекает по окончании сезона. Ранее появились слухи, что Расселл может сменить в «Мерседесе» Валттери Боттаса, чей контракт также истекает в конце сезона.
«Безусловно, у меня будет хорошая переговорная позиция после окончания сезона, я стану свободным агентом.
Думаю, что важны стабильность и долгосрочность. По-моему, это очевидно. Мы видим, как гонщики переходят из команды в команду, насколько сложно бывает адаптироваться. Поэтому, вне зависимости от того, в какой команде окажусь в следующем сезоне, я хотел бы подписать контракт как минимум на несколько лет. Считаю, что такая стабильность важна для роста и прогресса», — цитирует Расселла RacingNews365.
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