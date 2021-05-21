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Марко недоволен Цунодой: он должен научиться проявлять дисциплину

Марко недоволен Цунодой: он должен научиться проявлять дисциплину
Арина Ершова
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался недоволен пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой после второй свободной практики на Гран-при Монако. Напомним, Цунода повредил подвеску при контакте с отбойником и пропустил часть сессии.

«Мы тысячу раз говорили ему, что в Монако всё сводится к одному: набирать километраж, набирать километраж, набирать километраж. Он должен научиться проявлять дисциплину», — приводит слова Марко Racingnews365.

Цунода дебютировал в Формуле-1 в нынешнем сезоне. Пока пилоту удалось набрать два очка — он финишировал девятым на Гран-при Бахрейна. В остальных трёх гонках попасть в очки Цуноде не удалось.

Завтра, 22 мая, в Монако пройдёт третья свободная практика и квалификация.

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