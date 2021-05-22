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Лоусона лишили победы в гонке Формулы-2, Шварцман набрал два очка

Лоусона лишили победы в гонке Формулы-2, Шварцман набрал два очка
Микаил Гусейнов
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Гонщик команды «Хайтек» Лайам Лоусон дисквалифицирован по итогам технических проверок после второй спринтерской гонки этапа Формулы-2 в Монако. Представители ФИА установили, что на его машине использовалась не соответствующая правилам картография педали газа. Таким образом Лоусон лишился победы в гонке, которая перешла к Дэниелу Тиктуму.

Россиянин Роберт Шварцман с учётом дисквалификации Лоусона занял десятое место. Попадание в топ-10 позволило Шварцману всё-таки набрать два бонусных очка за быстрейший круг в гонке.

Формула-2. Вторая гонка. Монако

1. Дэниел Тиктум («Карлин»)
2. Оскар Пиастри («Према»)
3. Юри Випс («Хайтек»)
4. Тео Пуршер («АРТ»)
5. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг»)
6. Рихард Версхор («МП Моторспорт»)
7. Лирим Зендели («МП Моторспорт»)
8. Джехан Дарувала («Карлин»)
9. Джек Эйткен («ХВА»)
10. Роберт Шварцман («Према»).

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